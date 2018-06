Shaqiri asiston në barazimin e Zvicrës ndaj Brazilit

Zvicra ka nisur për mrekulli pjesën e dytë ndaj Brazilit.

Në minutën e 50 arriti të barazojë shifrat përmes Zuberit, i cili me kokë dërgoi topin në rrjetë pas asistimit nga Xherdan Shaqiri.

GOAL!!! ⚽ #SUI are back on level terms thanks to a header from Zuber! #BRASUI #WorldCup pic.twitter.com/mkLXVRfFzp