Trajneri i Meksikës thotë se ishin përgatitur gjashtë muaj për Gjermaninë

Trajneri i Meksikës, Juan Carlos Osorio është shprehur i matur pas fitores së madhe kundër “Pancerëve’, duke thënë se kjo ishte rezultat i përgatitjeve të mëdha që kishin bërë si kombëtare para ardhjes në botëror.

Osorio pas takimit tha se Meksika ishte në pjesën e parë ekip më i mirë, duke praktikuar mbrojtje me katër mesfushorë.

“Ne kishim hartuar një plan gjashtë muaj mbrapa, për shkak të lëndimeve ne kishim për të ndryshuar disa nga protagonistët tanë, por ne gjithmonë mendonim të kishim dy lojtarë të shpejtë në krah. Ne zgjodhëm Herving Lozanon, i cili është lojtari ynë më i shpejtë dhe kemi dashur t’i lëndonim ata në kundërsulm”, tha ai.

"Në gjysmën e dytë, ne kemi qenë ekipi më i mirë, në gjysmën e dytë ata u përpoqën të sulmonin më shumë. Ne praktikuam mbrojtje me katër mesfushorë dhe tre lojtarë përpara pothuajse se si kemi marrë qëllimin e dytë”, shtoi ai, transmeton kp.

Osorio tha se të përzgjedhurit e tij dëshmuan se kanë një të ardhme të ndritshme dhe se është shumë i kënaqur me atë që bënë sot kundër Gjermanisë, duke fituar me rezultat 1:0.

“Kjo është një lojë e mrekullueshme. Ne do të festojmë dhe do ta përgatitemi për ndeshjen e ardhshme. Dua që këtë fitore t’ia dedikoj të gjithë fansave meksikanë dhe gjithë atyre që na mbështesin. Ata që nuk na mbështesin, ne do të përpiqemi t'i bindim edhe ata të na mbështesin. Ne luajtëm me trimëri kur duhej dhe po ashtu jemi mbrojtur me gjithë zemër", është shprehur ai.