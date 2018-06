Franca mposht me vështirësi Australinë

Kampanja e Francës ka filluar me fitore 2 me 1 ndaj Australisë, të cilën e fitoi me shumë vështirësi shkaku i mbrojtjes së ngjeshur të australianëve.

Antoine Griezmanni e Mile Jedinak realizuan nga penaltitë për rezultatin 1 me 1, ndërsa golin e fitores për “trekolorët” e realizoi Paul Pogba në minutën e 81-të.

Pogba kthen epërsinë e Francës

Paul Pogba ka kthyer epërsinë e Francës në takimin kundër Australisë.

Mesfushori realizoi për 2 me 1 pas një aksioni të bukur, por goditja e tij përfundoi në gol pasi u devijua.

Francës nuk i zgjat shumë epërsia, barazon Australia

Mile Jedinak ka realizuar nga penaltia vetëm katër minuta pasi Franca kaloi në epërsi gjithashtu nga penaltia.

Mbrojtësi Samuel Umtiti shkaktoi penaltinë duke prekur topin me dorë brenda zonës, ndërsa i pagabueshëm u tregua Jedinak.

Woop!! 1:1 Well done #Australia 🇦🇺🇦🇺🇦🇺 keeping like that one more Golllll 💋💋💋💋 look faydee @Faydee 🤗🤗🤗🤗⚽⚽⚽ pic.twitter.com/vaBsq8quxf