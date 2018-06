Spektakël golash në barazimin Portugali-Spanjë, shkëlqen Ronaldo

Një ndeshje spektakolare kanë zhvilluar Portugalia dhe Spanja në ndeshjen e tyre të parë në Botërorin “Rusia 2018”.

3 me 3 ishte rezultati përfundimtar i takimit, me Cristiano Ronaldon që ishte i jashtëzakonshëm në këtë takim, transmeton Koha.net.

Portugezi shënoi golin më të shpejtë deri më tani në këtë Botëror, në minutën e 4, kurse realizoi edhe “hat-trickun” e parë.

Te Spanja më i miri ishte Diego Costa që shënoi dy gola, kurse një supergol e shënoi Nacho.

Në Grupin B lider aktual është Irani me tre pikë, kurse pas tij renditen me nga një pikë Portugalia dhe Spanja, kurse e fundit është Maroko.

Spanja “përmbys” Portugalinë, supergol nga Nacho

Spanja ka përmbysur disavantazhin ndaj Portugalisë, dhe tani po udhëheq 2 me 3.

Ishte Diego Costa që shënoi për Spanjën, në minutën e 55 për 2-2, kurse Nacho me supergol kaloi Spanjën në epërsi, transmeton Koha.net.

Në anën tjetër për Portugalinë të dy golat i kishte shënuar Ronaldo.

