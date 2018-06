Ronaldo leksion Spanjës, rikthen epërsinë e Portugalisë

Super Cristiano Ronaldo ka rikthyer epërsinë e Portugalisë ndaj Spanjës.

Lojtari më i mirë në botë shënoi golin e tij të dytë në këtë ndeshje, me kombëtaren e tij që po udhëheq tani me rezultat prej 2 me 1, transmeton Koha.net.

Ai shënoi në minutën e 44, kurse golin e parë e kishte shënuar në minutën e katërt.

Costa “shkatërron” mbrojtjen e Portugalisë

Spanja ka barazuar shifrat ndaj Portugalisë.

Ishte Diego Costa ai që shënoi një gol shumë të bukur, të parin për Spanjën në Botërorin e Rusisë, transmeton Koha.net.

Ai realizoi në minutën e 25.

Ronaldo kalon në epërsi Portugalinë ndaj Spanjës

Portugalia ka pasur një fillim fantastik në derbin e sotëm ndaj Spanjës, në ndeshjen e parë të Boërorit për këto dy kombëtare.

Ishte Ronaldo ai që shënoi nga penaltia në minutën e katërt, transmeton Koha.net.