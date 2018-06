Tre lojtarë i pret dënimi në Arabi për humbjen e turpshme nga Rusia

Lojtarët e Arabisë Saudite do të përballen me dënime me t’u rikthyer në shtëpi shkaku i humbjes së turpshme që e pësuan nga Rusia me rezultat 5 me 0.

Kryetari i federatës arabe, Adel Ezzat ka bërë të ditur se së paku tre lojtarë: portieri Abdullah Al-Mayouf, sulmuesi Mohammad Al-Sahlawi dhe mbrojtësi Omar Hawsawi, i pret dënimi me t’u rikthyer në Arabi.

“Jemi të zhgënjyer me humbjen”, ka thënë Ezzat për gazetën Al-Youm Assabaa.

“Ky rezultat është i pakënaqësiëm sepse nuk reflekton nivelin tonë të përgatitjeve”, ka shtuar ai.

“Disa lojtarë do të dënohen – portieri Al-Mayouf, sulmuesi Al-Sahlawi dhe mbrojtësi Hawsawi’.