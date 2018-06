Rusia dyfishon epërsinë, gol i bukur nga Cheryshev

Rusia ka shënuar një gol shumë të bukur për epërsinë e dytë ndaj Arabisë Saudite.

Ylli i Villarrealit, Denis Cheryshev shënoi supergol duke bërë veprim të jashtëzakonshëm brenda zonës së rreptësisë.

Kjo është ndeshja hapëse e Botërorit “Rusia 2018”.

Pjesa e parë u mbyll me rezultat 2 me 0.

The Saudis are playing defense like an amateur on Fifa. Great finish by Cheryshev tho pic.twitter.com/p7nhdswr39