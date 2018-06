Botërori nis me fitore të thellë të nikoqirit

Nikoqiri Rusia e ka nisur mirë Kampionatin Botëror 2018, duke e mposhtur në ndeshjen hapëse Arabinë Saudite.

Në ndeshjen e zhvilluar në Moskë kombëtarja ruse shënoi fitore bindëse me rezultat prej 5 me 0, ndërsa dominuan kundërshtarin përgjatë tërë takimit, transmeton Koha.net.

Golin e parë e shënoi me kokë Yury Gazinskiy, pas një krosimi të bukur nga Zobnin.

Epërsinë e dyfishoi me një gol shumë të bukur ylli i Villarrealit, Denis Cheryshev, i cili shënoi edhe një gol spektakolar në minutën e 90+1 për rezultatin përfundimtar 4-0.

Fourth Goal of World Cup !! Fourth Goal of Russia!!!! What a match!!! 🇷🇺Russia 4 - 0 🇸🇦Saudi Arabia | Denis Cheryshev scored the fourth goalllllllll! #WordCup2018 #WorldCup #WorldCupRussia2018 #FIFA18 #WC2018 #RUS #KSA #Russia2018 #SaudiArabia Video by Fifi Sports HD2 pic.twitter.com/FfUozx6vvx

Kurse golin e tretë e kishte shënuar Artem Dzyuba. E golin e fundit e shënoi Golovin nga gjuajtja e lirë në minutën e 90+5.

Në krye të Grupit A tani Rusia është lider, përderisa në të njëjtin grup përballen nesër Uruguai e Egjipti.

