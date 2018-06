Nigeria në grup të vështirë për Botëror, i vetmi ekip afrikan që luajti në Brazil

Nigeria është ekipi i vetëm afrikan që kthehet në finalet e Kupës së Botës pasi luajti edhe në Brazil para katër vjetësh, dhe duhet ta kalojë një kundërshtar të njohur për të arritur rundin e dytë përsëri.

Nigerianët do të përballen me Argjentinën për herë të pestë në gjashtë paraqitje në Kupën e Botës, pasi përfunduan në vendin e dytë prapa Lionel Messit me ekipin e tij në grup në vitin 2014-të, dhe kaluan në 16-të më të mirat ku më pas u mposhtën nga Franca, transmeton KTV.

Pesë futbollistë, John Obi Mikel, Victor Moses, Ahmed Musa, Kenneth Omeruo dhe Ogenyi Onazi, kanë qenë pjesë e skuadrës edhe në Botërorin e 2014-tës.

Për të kaluar tutje, Nigeria do të ketë grup të vështirë pasi veç Argjentinës, do të përballen edhe me Kroacinë dhe Islandën.