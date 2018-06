Ronaldo i siguron fitoren Portugalisë ndaj Marokos

Portugalia ka shënuar fitore shumë të rëndësishme ndaj Marokos në Botërorin Rusia 2018.

Ishte lojtari më i mirë në botë, Cristiano Ronaldo ai që ishte vendimtar sërish për Portugalinë, transmeton Koha.net.

Ai shënoi golin e vetëm në këtë ndeshje në minutën e katërt, pas asistimit nga Moutinho.

Ronaldo kalon Portugalinë në epërsi ndaj Marokos

Cristiano Ronaldo është duke kaluar në një formë të shkëlqyer në Botërorin “Rusia 2018”.

Portugezi ka kaluar kombëtaren e tij në epërsi qysh në minutën e pestë duke shënuar me kokë nga afërsia ndaj Marocos, transmeton Koha.net.

Për të asistoi mesfushori i talentuar, Moutinho.

Ronaldo tani ka katër gola në “Rusia 2018”, në dy ndeshje, pasi në ndeshjen e parë ndaj Spanjës kishte shënuar tre gola.

GOAL!!! CRISTIANO RONALDO! HE NOW HAS 4 GOALS THIS WORLD CUP! INCREDIBLE!#WorldCup⁠⁠ #POR⁠⁠ #MAR⁠ ⁠#PORMAR pic.twitter.com/ce9WmVwOVQ