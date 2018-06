Kartoni i kuq i Sanchezit i dyti më i shpejti në histori të botërorëve

Carlos Sanchezi i Kolumbisë u ndëshkua me karton të kuq pas vetëm 2 minutash e 56 sekondash në përballjen me Japoninë në Grupin H të Kampionatit Botëror “Rusia 2018”.

Megjithatë, ky nuk ishte kartoni i kuq më i shpejtë në histori të botërorëve.

Ky rekord mbahet nga Jose Alberto Batista i Uruguait që në përballjen me Skocinë më 1986 ishte ndëshkuar me të kuq pas vetëm 54 sekondash lojë.

Sanchez u ndëshkua me të kuq pasi ndali me dorë topin brenda zonës së rreptësisë. Me këtë rast përfitoi Japonia që kaloi në epërsi nga penaltia pas golit të Shinji Kagawas.

What a horrible start to the World Cup for Colombia 🇨🇴. Great save by Ospina, but PK for Japan and red card for Sanchez pic.twitter.com/NHu5IlV8mW