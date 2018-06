Kolumbia barazon shifrat ndaj Japonisë përmes Quinteros

14:48 - 1 me 1 është rezultati përfundimtar i pjesës së parë në përballjen mes Kolumbisë dhe Japonisë në Grupin H të Botërorit.

Nga minuta e katërt Kolumbia është me një futbollist më pak në fushë pasi Carlos Sanchez u ndëshkua me karton të kuq.

14:43 - Kolumbia ka barazuar rezultatin në përballjen me Japoninë përmes një supergoli nga Juan Quintero.

Quintero shënoi në minutën e 39-të nga gjuajtja e lirë për të barazuar rezultatin në 1 me 1.

WHAT A FREE-KICK! 1-1! Quintero levels for 10-man Colombia! What a game! WATCH on @SBS right now! #COLJPN #WorldCup #SBSTheWorldGame pic.twitter.com/mga7zTnJRO