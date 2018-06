Putin: Lufta e Katërt Botërore do të zhvillohet me gurë

Kryetari rus ka vlerësuar se Lufta e Tretë Botërore do ta ketë ndikimin më fatal për njerëzimin, transmeton Koha.net.

“S’e di me ç’armë do të zhvillohet Lufta e Tretë Botërore, por Lufta e Katërt do të zhvillohet me kërbaçë e me gurë”, ka cituar kryetari i Rusisë Vladimir Putin shkencëtarin gjerman Albert Einstein në programin vjetor tradicional "Linja e drejtpërdrejtë me kryetarin rus Vladimir Putinin".

Ai, siç përcjell al jazeera, ka vlerësuar se Lufta e Tretë Botërore do të ketë ndikimin më fatal për njerëzimin.

"Nuk ka pasur konflikte globale, sepse në botë, ndërmjet fuqive udhëheqëse, është vendosur pariteti strategjik. Pa marrë para sysh në tingëllon pakëndshëm, do t’ua them- frika nga shkatërrimi reciprok i ka ndaluar dhe i ka detyruar fuqitë ushtarake që ta respektojnë njëra-tjetrën“, ka thënë Putin.

Ai ka shtuar se është koha që të ulet në tryezën negociuese dhe që të bëhet skema e sigurisë europaine dhe ndërkombëtare, transmeton Koha.net .

Putin ka thënë se Rusia duhet t’i mbrojë interesat e veta.

"Ata Rusinë e shohin si kërcënim, ata mendojnë se Rusia po bëhet konkurrente e tyre. Unë këtë e shoh politikë të gabuar", ka thënë Putin.