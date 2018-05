“Nëse e pushton Iranin, SHBA-ja do të përfundojë si Saddam Hussein”

Garda Revolucionare iraniane ka kërcënuar Uashingtonin zyrtare se në rast të ndonjë sulmi të mundshëm do të mund të përfundojë sikurse ish-diktatori irakian Saddam Hussein.

“Regjimi i SHBA me siguri do të përfundojë i shkatërruar ashtu siç ishte rasti i regjimit të Saddamit", thuhet në deklaratë.

SHBA u tërhoq nga një marrëveshje bërthamore me Iranin, por pavarësisht kësaj, Teherani do të vazhdojë të punojë me vendet e tjera sikurse janë Kina, Rusia, Britania, Franca dhe BE, të cilët kanë kritikuar vendimin e presidentit Donald Trump.

Në vitin 1980, Irani dhe Iraku përfunduan një luftë të përgjakshme tetëvjeçare në të cilën mijëra njerëz humbën jetën. Udhëheqësi irakian Saddam Hussein mori mbështetjen e Perëndimit, duke përfshirë SHBA-në, dhe ka dëshmi se armët kimike janë përdorur kundër Iranit.

Saddam Hussein u ekzekutua dy dekada më vonë pas intervenimit amerikan.