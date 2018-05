Rivali i Erdoganit thotë se Presidencën me 1000 dhoma do ta kthejë në fole shkence

Partia më e madhe opozitare në Turqi ka prezantuar të premten kandidatin e saj për President, i cili garën me Erdogan për kreun e shtetit e nisi me premtimin se Presidencën do ta largojë nga pallati me mbi 1000 dhoma që presidenti aktual ka ndërtuar.

Deputeti i qytetit të Yalovas, Muharrem Ince, u prezantua si kandidat për president për zgjedhjet e 24 qershorit nga kryetari i Partisë Popullore Republikane (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu.

Ince, në fjalën e tij theksoi se do të përfaqësojë 80 milionë turqit dhe jo vetëm republikanët.

Ndërsa premtimi i tij i parë ishte se Presidencën do ta rikthejë në lagjen Çankaya të Ankarasë, duke e hequr nga pallati i shumëpërfolur presidencial që Erdogan fillimisht e ndërtoi për Kryeministri dhe më pas e bëri Presidencë.

“Në momentin e fitores të vendosemi në Çankaya apo në Pallatin Presidencial”, pyeti Ince të pranishmit në prezantimin e tij. Pasi mori përgjigjen “Çankaya”, Ince shtoi: “Ju jap fjalën, Pallatin Presidencial (të Erdogan) do ta kthej në fole shkence”.