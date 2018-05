Sekretari i ri i shtetit, Pompeo, bën betimin

Presidenti Trump vlerësoi lart aftësitë e sekretarit të ri të shtetit Mike Pompeo. Ai i bëri komentet në ceremoninë e betimit të zotit Pompeo sot në Departamentin e Shtetit në Uashington.

Presidenti Trump e quajti zotin Mike Pompeo një patriot të vërtetë. Ai tha se zoti Pompeo meritoi respektin dhe admirimin e të gjithëve kur punonte si drejtor i Agjencisë Qendrore të Zbulimit.

Presidenti, i cili e viziton Departamentin e Shtetit për herë të parë që nga ardhja në detyrë, shprehu besimin se zoti Pompeo do ta realizojë me sukses misionin e lartë për të mbikqyrur dhjetëra mijëra diplomatët amerikanë në të gjithë botën.

Nga ana e tij Sekretari i Shtetit e quajti një shans të pashembullt faktin që një nga detyrat e tij të para në postin e ri do të jenë negociatat e pritshme me Korenë e Veriut.

Pompeo, ka premtuar t’i japë një nxitje diplomacisë amerikane dhe të ndihmojë që Departamenti i Shtetit të rifitojë besimin, njofto voa.

Dje, qindra punonjës të Departamentit të Shtetit e përshëndetën me entuziazëm sekretarin e ri të shtetit.

Morali në këtë agjenci ka rënë nën kërcënimin e shkurtimeve të mëdha të buxhetit, ndërkohë që me dhjetra poste kyçe dhe ambasadoriale janë lënë të paplotësuara nën paraardhësin e tij, ish sekretarin Rex Tillerson.

Pompeo u prit me entuziazëm të madh nga punonjësit e agjencisë. Zëvendës sekretari i shtetit John Sullivan tha se zoti Pompeo përfaqëson një kombinim të rrallë aftësish:

“Ne kemi një komandant tankesh, i cili studioi pastaj drejtësi në Harvard ku u zgjodh edhe në bordin e Revistës ‘Harvard Law’”, tha zoti Sullivan.

Zëvendës sekretari i shtetit tha se zoti Pompeo do të jetë një rival i vështirë për kundërshtarët e Shteteve të Bashkuara. Pompeo e filloi punën në avion, vetëm disa orë pasi u konfirmua nga senati, pa e parë ende zyrën e tij elegante në katin e shtatë.

"Thashë në dëshminë time se do të shpenzoj pak kohë në katin e shtatë – bëhet fjalë për katin e shtatë, apo jo? Do të shkoj atje pas pak," tha zoti Pompeo.

Ai tha se ka në plan të udhëtojë shumë dhe t’u japë një nxitje diplomatëve të karrierës kudo në botë:

"Trupi diplomatik i Shteteve të Bashkuara duhet të jetë në çdo cep të botës, duke kryer misione në emër të këtij vendi dhe është detyra ime e ndershme të ndihmoj që kjo të arrihet.”

Pas komenteve të para për punonjësit e Departamentit të Shtetit, Pompeo u përzie mes tyre, duke u ndalur për të bërë "selfies", në kontrast të dukshëm me paraardhësin e tij të drojtur, Rex Tillerson.

Eksperti i politikës së jashtme Nil Gardiner thotë se Pompeo do të sjellë një diplomaci të fuqishme:

"Mendoj se ai do të jetë një prani shumë më e madhe në skenën botërore sesa Rex Tillerson. Mike Pompeo është njeri që, mendoj se dëgjohet shumë nga presidenti."

Por eksperti Thomas Hill thotë se Pompeo do të ketë një detyrë të vështirë:

"Unë do të thosha se ai duhet të shkojë më tej sesa të rikthejë besimin. Ai duhet të bëjë modernizimin e departamentit, ndërkohë që do t’i duhet të merret me betejat me agjencitë e tjera që do të vijnë në mënyrë të pashmangshme, si dhe me problemet normale të diplomacisë ndërkombëtare, si Irani, Koreja e Veriut, Rusia, e të tjera”.