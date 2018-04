Një person i zhveshur vret katër të tjerë në Tennessee

Një burrë i zhveshur ka vrarë katër persona të tjerë në “Waffle House” në Nashville, Tennessee të SHBA-së, ka konfirmuar policia.

Sulmuesi ka hyrë në një restorant rreth orës 03:25, në kohën lokale, në periferi të Antiokisë dhe hapi zjarr me një pushkë gjysmë automatike, raporton BBC, transmeton Koha.net.

Ndërsa katër të tjerë u plagosën me këtë rast. Njëri prej tyre luftoi me sulmuesin, i cili më pas u largua nga vendi i ngjarjes në këmbë.

Policia është në kërkim të të dyshuarit, të cilin e kanë identifikuar i Travis Reinking, 29 vjeç nga Illinois.

BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0