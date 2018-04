Trump pret që Koreja të denekluarizohet pas takimit me Jong Unin

Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump tha se ka në plan të takohet me udhëheqësin e Koresë së Veriut, Kim Jong Un, në maj ose në fillim të qershorit dhe ai shpreson që rezultati i këtyre bisedimeve do të jetë fundi i programit të zhvillimit të armëve bërthamore të Phenianit.

“Ne do të takohemi me të diku në maj ose në fillim të qershorit dhe mendoj se të dyja palët do të tregojnë respekt të madh, dhe shpresoj se do të jemi në gjendje të arrijmë një marrëveshje për denuklearizimin e Koresë së Veriut”, u tha Trump sot gazetarëve.