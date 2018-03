NYT e quan marrëzi projektin “Shkupi 2014”

Kjo anije piratësh mbi në lumin Vardar që përshkon Shkupin konsiderohet nga prestigjiozja amerikane “New York Times” si pjesë e marrëzisë së madhe të projektit “Shkupi 2014”.

Një projekt me një vlerë prej 750 milionë dollarësh, nismëtar i të cilit ishte ish-kryeministri Nikolla Gruevski, që do të përmbyllej atë vit, por në fakt është ende sot i papërfunduar. Madje për këtë projekt, vetë Gruevski po përballet me akuzat për korrupsion.

Në shkrimin e gjatë kritik të publikuar nga e përditshmja amerikane pamja e re që i ka dhënë ky projekt, kryeqytetit të Maqedonisë konsiderohet “false”, një përzierje e neveritjes, zemërimit dhe konfuzionit, shkruan Atsh.

Ndërtesat e epokës komuniste në qendër të Shkupit janë veshur me stilin “Kiç”, që në fakt nuk i takon pasi arkitekturën e ndërtesave e përcakton shoqëria që i ndërton, që sipas New York Times nuk ka lidhje me atë model.

Projekti “Shkupi 2014” konsiderohet si përpjekje e Gruevskit për të pretenduar trashëgiminë nga Greqia e Lashtë. Përmes kësaj u përpoq të fuqizonte krenarinë kombëtare, në përpjekje për të shtuar elektoratin. Por ky projekt shtoi tensionet me Greqinë, për çështjen e emrit dhe identitetit të Maqedonisë. Grekët pretendojnë se Maqedonia e vërtetë i takon kulturës helenistike, të cilën e trashëgojnë vetëm ata.