Edhe aleati i Merkeitl, kreu i CSU-së, kërkon t’i japë fund karrierës

Pas Angela Merkel, edhe kreu i Unionit Kristian Soacial, aleat qeverises me CDU, ka njoftuar se do t’i japë fund karrierës politike. Ministri i brendshëm gjerman Horst Zehofer bën te ditur se do të dorëzojë të gjitha postet që mban. Ky vendim erdhi për shkak të presionit brenda partisë së tij.

Kryetari i Partisë Kristiansociale, CSU, dhe ministër i Brendshëm federal në Gjermani, Horst Seehofer i është nënshtruar presionit që i bëhet brenda partisë, transmeton abcnews. Ai ka thënë se viti i ardhshëm do të jetë “viti i të rejave”, dhe se do t’ i dorëzojë të dy postet që mban. Kjo ndodh si reagim ndaj atmosferës së keqe në bazën e partisë.

“Viti 2019 do të jetë viti i risive për CSU”, tha Horst Seehofer në këshillimet e zhvilluara në rrethet e ngushta drejtuese të Partisë në Mynih, bënë të ditur pjesëmarrësit. Sipas të dhënave në mbledhjen e partisë të zhvilluar të dielën në mbrëmje, gati të gjithë kryetarët e rretheve kanë marrë fjalën dhe kanë informuar për atmosferën e shkatërruar në bazë. Një nga pjesëtarët e takimit tregoi se “kjo ishte shumë e qartë”. Seehofer me sa duket nuk ka qenë i përgatitur që fjalimet të kenë një forcë të tillë.

Ky i fundit bëhet nga partia e tij përgjegjës për humbjet masive të partisë CSU, në zgjedhjet e landit të Bavarisë të mbajtura në muajin tetor. Atij po ashtu i është ngarkuar faji për grindjet e ashpra me partinë simotër, CDU, dhe kryetaren e partisë, kancelaren Angela Merkel pranverën e shkuar.

Një kryetar i ri partie do të zgjidhet në Kongresin e partisë që pritet të mbahet në fillim të 2019-ës, në janar ose maksimumi në shkurt, bëhet e ditur. Një datë konkrete, kur do të dorëzojë postin si ministër, Seehofer nuk ka dhënë. Por 69 vjeçari bëri të qartë, sipas mediave, se pa kryesinë e partisë ai nuk do të qëndrojë as ministër. Seehofer vetë nuk ka dhënë deklarata pas takimit të kryesisë së CSU. Por ai bëri të ditur se do të japë shpjegimet gjatë javës në vijim. Si kandidati më i mundshëm për postin e kryesisë së CSU, vlerësohet të jetë kryeministri bavarez, Markus Söder. 51-vjeçari do marrë postet e Seehoferit për herë të dytë, pasi i mori atij postin e kryeministrit të landit, në muajin mars. Ndërkohë, nuk është e qartë kush do të marrë nga Seehofer postin e ministrit të Brendshëm.