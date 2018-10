Zbulohet njeriu që drejtoi vrasjen e gazetarit në konsullatën arabe

Ai drejton media sociale për princin e kurorës së Arabisë Saudite, ka udhëhequr arrestimin e qindra njerëzve të elitës së vendit të tij dhe, sipas dy burimeve të inteligjencës, ai drejtoi vrasjen brutale të gazetarit Jamal Khashoggi në konsullatën saudite në Stamboll, duke dhënë urdhra nëpërmjet Skype.

Saud al-Qahtani, një ndihmës i lartë për princin e kurorës Saudite, Mohammed bin Salman, është një nga djemtë e shkarkuar, ndërsa Riad përpiqet të frenojë zemërimin ndërkombëtar në vdekjen e Khashoggit. Të shtunën, media shtetërore saudite tha se mbreti Salman kishte shkarkuar Qahtanin dhe katër zyrtarë të tjerë lidhur me vrasjen e kryer nga një ekip me 15 njerëz, transmeton tch.

Por ndikimi i Qahtanit në shoqërimin e princit të kurorës ka qenë kaq i gjerë gjatë tre viteve të fundit, sa do të jetë e vështirë për zyrtarët sauditë të “pikturojnë” Qahtanin si organizator i vrasjes pa ngritur pyetje rreth përfshirjen e princit Mohammed.

“Ky episod nuk do të rrëzojë Muhamed bin Salmanin, por ka goditur rëndë imazhin e tij, që edhe nëse do të rregullohet ndonjëherë, do të marrë një kohë të gjatë. Mbreti e mbron Qahtanin”, tha një nga burimet me lidhje me gjykatën mbretërore.

“A mendoni se unë marr vendime pa udhëzime? Unë jam një punonjës dhe një ekzekutues besnik i urdhrave të zotit tim, mbretit dhe zotërisë tim, princit të kurorës”, ka thënë Qahtani verën e kaluar, në një deklaratë, duke shtuar edhe më shumë bindjen se vrasja e Khashoggit është nxitur nga princi i Kurorës.

Qahtani nuk iu përgjigj pyetjeve të gazetarëve të Reuters për ngjarjen, ndërsa biografia e tij në Twitter u ndryshua në ditët e fundit, nga këshilltar mbretëror, në kryetar të Federatës Saudite për Sigurinë në Kibernetikë, Programim dhe Drone, një rol që ai kishte mbajtur më parë.

“Princi Mohammed nuk kishte dijeni për operacionin që çoi në vdekjen e Khashoggi dhe “sigurisht nuk urdhëroi një rrëmbim ose vrasje të askujt”, tha një zyrtar arab të shtunën, ndërsa të tjerë nuk preferuan të bëjnë komente të mëtejshme.

Një zyrtar i lartë saudit i tha Reuters se vrasësit ishin përpjekur të mbulonin atë që ndodhi, duke pretenduar se e vërteta ishte vetëm tani në zhvillim. Turqit e kundërshtojnë atë version të tregimit, duke thënë se ata kanë regjistrime audio të asaj që ndodhi.

Mbretëria i ka mbijetuar krizave të tjera gjatë vitit të kaluar, duke përfshirë edhe rrëzimin e rrëmbimin e shkurtër të princit të kurorës së kryeministrit libanez Saad al-Hariri në vitin 2017. Hariri gjithashtu u turpërua dhe u rrah, ndërsa njeriu që kryesonte këtë operacion ishte Saud al-Qahtani.

Franca ndërhyri për të çliruar Haririn, por kryeqytetet perëndimore i kërkuan llogari Rijadit për arrestimin e një kreu të qeverisë, dhe Princi Mohammed u shfaq i inkurajuar pas kësaj ngjarjeje.

Kë të herë Gjermania ka njoftuar se do të ndalojë shitjen e armëve, ndërsa Britania, Franca dhe Gjermania lëshuan një deklaratë të përbashkët duke kërkuar një “sqarim urgjent … për saktësisht se çfarë ndodhi më 2 tetor”.

Presidenti Donald Trump është futur në mes duke thënë se ai është i pakënaqur me hetimin saudit, por gjithashtu se ai nuk dëshiron të rrezikojë shitjen e armëve të SHBA-ve në Arabi.