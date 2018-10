Trump: Do të ketë pasoja “të rënda” për këdo që qëndron pas vrasjes së gazetarit saudit

Presidenti amerikan Donald Trump duket se më në fund është bindur që gazetari i zhdukur, Jamal Khashoggi, ka vdekur.

“Gazetari i zhdukur saudit Jamal Khashoggi duket se ka vdekur”, tha Trump për gazetarët, duke thënë se do të ketë pasoja “të rënda” për këdo që qëndron pas këtij krimi.

Khashoggi u pa për herë të fundit të hyjë në konsullatën saudite në Stamboll të Turqisë në datën 2 tetor, por nuk është parë që të dalë prej andej. Turqia akuzon Arabinë Saudite për vrasjen e gazetarit, ndërkohë që Rijadi e ka mohuar një gjë të tillë.

“Pasojat e mundshme për Arabinë Saudite do të duhet të jenë shumë të rënda. Kjo është një gjë e keqe, por do të shohim se çfarë do të ndodhë. Nëse nuk ndodh ndonjë mrekulli, do të pranoj se ai është i vdekur”, tha Trump.