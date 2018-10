Antonio Tajani: Ballkani do të krijojë qendra pritëse për emigrantët

Në një deklaratë para Komisionit Evropian, presidenti i Parlamentit Evropian, Antonio Tajani, ka deklaruar se menaxhimi i sistemit të emigracionit kërkon fonde dhe përpjekje nga ana e BE-së.

Në vazhdim, fjala e plotë e Antonio Tajanit,

Rishqyrtimi i Sistemit Evropian të Azilit “Unë besoj se është e qartë për të gjithë se nuk mund të ketë zgjidhje të qëndrueshme për problemin e migracionit pa një rishikim të sistemit evropian të azilit, bazuar në ndarjen më të drejtë të barrëve midis të gjitha vendeve. Shumë njerëz, jo vetëm në Evropën Jugore, ndjejnë se sistemi aktual është i padrejtë, pasi kërkon nga vendet e mbërritjes së parë për të aplikuar për azil dhe për të marrë përgjegjësinë për aplikantët. Nga 650 000 aplikimet për azil të paraqitura në vitin 2017, 416 000 janë depozituar në vetëm tre vende: Gjermani, Itali dhe Francë. Ata dëshirojnë të shohin ndarje më të balancuar të këtyre barrës midis vendeve të BE-së. Nuk është më vetëm një çështje mes qeverive. Popujt më të prekur nga migracioni të cilët po bëjnë thirrje për solidaritet nga popujt e tjerë të Evropës. Unë e vlerësoj që disa shtete anëtare nuk janë të gatshme të pranojnë kuota të detyrueshme. Por unë besoj se një BE e bazuar në solidaritet dhe bashkëpunim, nuk duhet të dështojë për një çështje aq vendimtare sa kjo. Ne veprojmë së bashku, të paktën pjesërisht, sepse së bashku mund të bëjmë gjërat më mirë se ç’do të mundemi më vetë. në emër të Parlamentit, unë do t’ju kërkoj që t’i jepni fund këtij bllokimi, duke demonstruar lidership, vullnet politik dhe gjithashtu kreativitet. Solidariteti nuk nënkupton vetëm përgjegjësinë për pjesën e problemit, por gjithashtu, dhe mbi të gjitha, të kuptuarit e nevojave dhe kërkimit të të tjerëve , sinqerisht dhe konstruktivisht, për të zgjidhur problemin.

Së bashku. Ka shumë mënyra në të cilat kjo mund të bëhet. Ata që nuk duan të kenë azil kërkuesit duhet të jenë në gjendje të tregojnë solidaritetin e tyre me mjete të tjera, për shembull duke u ofruar mbështetje financiare ose administrative shteteve që marrin refugjatë ose duke financuar investimet në Afrikë. Unë besoj se propozimi i hartuar nga Presidenca Bullgare vitin e kaluar ishte një pikënisje e mirë dhe i bëj thirrje Kryesisë austriake që ta marrë përsëri në konsideratë atë. Është gjithashtu një çështje e efektivitetit. Pa një rishikim të sistemit të Dublinit, për ta bërë atë më efektiv, do të jetë gjithashtu e pamundur të bindësh vendet e treta në Afrikë ose në Ballkan për të pranuar qendra pritëse në territorin e tyre”. Fondet e BE për emigracionin “Vonesa me të cilën Evropa mori përsipër rreziqet që lidhen me krizën e migracionit dhe kohën e humbur përpara se të jepnin përgjigje konkrete, i kanë dhënë qytetarëve tanë përshtypjen se Evropa nuk është në gjendje të japë ndihmë për këtë çështje. Kjo, padyshim, është një perceptim, por ne duhet të përballemi me të. Disa kanë përfituar nga situata, duke rritur frikën dhe duke ndërtuar një narrativë anti-evropiane, e cila është mbajtur në shumë vende të BE-së.

Perceptimi i “rrezikut të migracionit”, është një çështje që vazhdon të dominojë agjendën politike tek disa shtete anëtare. Sidoqoftë, ne duhet të shikojmë fakte të qarta. Veprimi i BE-së ka sjellë zgjidhje të cilat kanë provuar të jenë efektive, edhe përkohësisht. Shifrat e emigrantëve që vijnë përmes rrugës ballkanike, kanë rënë praktikisht në zero, që nga marrëveshja me Turqinë. Financimi i BE-së dhe bashkëpunimi me Nigerinë, kanë ndihmuar në zvogëlimin e fluksit të emigrantëve të parregullt. Në Itali, uljet kanë rënë me 80%. Rënia është deri në 95% për BE-në si një e tërë. Ende ka BE, problemin e azilkërkuesve tashmë në tokën evropiane. Kjo duhet t’u shpjegohet qytetarëve, dhe kur propaganda shpërndahet nga ata që kërkojnë të ushqejnë frikë dhe pakënaqësi, me pohimet e përsëritura, se Evropa nuk ka bërë asgjë. Duhet të theksojmë në mesazhet tona politike, se migrimi është zvogëluar si rezultat i drejtpërdrejtë i veprimeve të BEsë dhe i bashkimit të burimeve tona. Megjithatë, duhet të kuptojmë se marrëveshjet janë të brishta dhe të orientuara drejt konsideratave afatshkurtra.