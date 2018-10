Blockmans: Ballkani nuk mund të anëtarësohet në BE deri në viti 2025

Drejtori i Politikës së Jashtme në Qendrën për Studime të Politikave Evropiane (CEPS) Steven Blockmans beson se 2025 nuk është një datë e vërtetë për zgjerimin e Bashkimit Evropian.

"Unë nuk mendoj se është realiste të pritet që të gjithë do të bien dakord në BE deri në vitin 2025, në mënyrë që qytetarët e saj të jenë gati për valën e ardhshme të zgjerimit dhe gjithashtu vendet që aktualisht janë të preferuara ndoshta nuk do të jenë gati deri në vitin 2025. Pra, do të jetë e vështirë të pritet që kjo të realizohet nga të dyja këndet. Më parë do të mendoja për gjysmën e dytë të dekadës së ardhshme ", tha Blockmans për Ballkanin Perëndimor për EWB.