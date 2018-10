Tsipras, mesazh Shkupit: Zbatoni marrëveshjen për emrin, ndryshe s’ka NATO dhe BE

“Nuk ka mundësi tjetër për të dy popujt përveç marrëveshjes së Prespës”, ka deklaruar kryeministri grek Aleksis Tsipras në fjalimin e tij në Këshillin e Lartë të Partisë qeveritare Syriza vetëm disa ditë para se parlamenti i fqinjit verior të Greqisë, Maqedonia, të votojë për ndryshimet kushtetuese që kërkon kjo marrëveshje.

“Marrëveshja e Prespës është një mundësi unike dhe e pazëvendësueshme për të dy popujt dhe për stabilitetin në Ballkan. Nëse fqinjët tanë nuk e aprovojnë atë, duhet të dinë, dhe unë them me sinqeritet, se nuk ka alternativa të tjera”, tha Tsipras, shkruan tch.

Në të njëjtën kohë, Tsipras i ka çuar mesazh të tërthortë, duke bërë të qartë se nuk ekziston ndonjë plan alternativ edhe aleatit të tij qeveritar, ministrit të Mbrojtjes, Panos Kamenos. Ky i fundit në vizitën e tij në SHBA kishte parashtruar një plan të dytë në rast se dështon miratimi i marrëveshjes së Prespës, që parashikon një marrëveshjeje ushtarake midis Greqisë dhe gjithë fqinjëve të saj me qëllim krijimin e një barriere që do të ndalë depërtimin rus në Ballkan.

“Nëse nuk e ndryshojnë emrin e tyre kushtetues, dua të jem i qartë, edhe Greqia nuk do ta lejojë këtë. Nuk do të pranoj hyrjen e vendit fqinj në NATO, BE, ndonjë organizatë tjetër ndërkombëtare ose në ndonjë formë bashkëpunimi ushtarak me emrin kushtetues ‘Republika e Maqedonisë’”, u shpreh Tsipras.

Duke ju përgjigjur disa kritikave që përse e majta greke është kaq e lidhur me politikën e SHBA -së, Tsipras ka theksuar se Greqia ka kërkuar dhe ja ka arritur të këtë marrëdhënie të respektueshme reciproke me fuqitë e mëdha të rajonit dhe të botës, por nuk kërkon protektorë.

Në kuadër të zgjedhjeve të ardhshme për parlamentin evropian dhe atyre lokale në majin e 2019, Tsipras ka paralajmëruar grekët se nëse votojnë për konservatorët e Mitsotakis, në Evropë do të fitojë [Viktor] Orban, ndërsa programi i Demokracisë së Re që flirton me të djathtën ekstreme për Greqinë është tepër neoliberal dhe se partia e tij Syriza do t’i rezistojë këtij kanibalizmi social që ai parashikon.