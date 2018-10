Ura që afron Kinën me Europën

Korporata e Rrugëve dhe Urave e Kinës, një kompani shtetërore, ka nisur ndërtimin e një ure, që është financuar në pjesë të madhe nga Bashkimi Europian, që do t’i japë fund dekadave të ndarjes mes bregut jugor kroat me pjesën tjetër të vendit, me një ndërprerje në tokë boshnjake.

Bashkimi Europian është treguar i kujdesshëm që të lejojë një firmë kineze për të konkurruar për projekte të mëdha infrastrukturore, pasi ka frikë që do të prishin konkurrencën dhe do të çojë në ulje pagash. Ndërtimi i kësaj ure do të tregojë nëse kjo frikë është me vend apo jo, transmeton tch.

Gjithashtu, disa anëtarë të BE-së janë të shqetësuar për faktin se Pekini mund të miqësohet me liderët e Ballkanit dhe Europës Lindore, miqësi që shihet si cenim i bllokut.