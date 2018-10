Gjermania hapi 370 mijë vende pune për të huajt

Gjermania ka mbërritur një nivel rekord punësimi të europiano-lindorëve. Në 50 për qind të vendeve të punës të krijuara në këtë vend punësohen të huaj, e shumica vijnë nga Polonia e Rumania.

Duke iu referuar shifrave nga Agjencia Federale e Punës, “Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” shkruan se, në korrik të këtij viti, numri i të punësuarve në Gjermani u rrit me 700 mijë vetë krahasuar me një vit më parë. I njëjti burim sqaron se, gjysma e tyre, apo rreth 370 mijë vetë janë të huaj.

Pjesën dërrmuese të këtyre të fundit e përbëjnë të punësuarit nga vendet lindore të BE-së. Sa iu takon shteteve jugore, niveli më i lartë i punësimit rezulton ai i qytetarëve nga Greqia, Italia, Portugalia e Spanja. Ka edhe një rritje të numrit të refugjatëve të punësuar, ndonëse kjo është më modeste.

Ministri Federal i Punës, Hubertus Heil i tha të njëjtës gazetë se, pa lirinë e lëvizjes, e cila u vjen përshtat shumë punëmarrësve në Europë, në profesione të caktuara, tregu gjerman do të haste vështirësi të mëdha.

Ndërkohë, ministri i Brendshëm Horst Seehofer sqaroi nga ana tjetër për “Welt am Sonntag” se ligji i emigracionit do të sqarojë me “kritere të pastra” sesi duhen trajtuar emigrantët, të cilët punojnë prej vitesh me statusin “i duruar” dhe që ndodhen para dëbimit.