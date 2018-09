Zvicra tani mund të marrë punëtorë jashtë BE-së

Autoritetet zvicerane i janë përgjigjur kërkesave të kompanive dhe kantoneve për qasje në punonjës me kualifikime të larta, duke dhënë 1,000 leje shtesë për punëtorët që vijnë nga jashtë Bashkimit Evropian që nga viti i ardhshëm.

Nga 2019, firmat do të jenë në gjendje të rekrutojnë 8,500 punëtorë të huaj nga vende të tilla si Shtetet e Bashkuara, Kina dhe India. Lejet shtesë prej 1,000 do t’u japin firmave qasje në të njëjtin numër të punëtorëve që nuk janë në BE, si më 2014, shkruan “Swissinfo.ch”.

Ky ishte viti kur te votuesit zviceranë kaloi një iniciativë duke bërë thirrje qeverisë për të kufizuar migracionin.

Si përgjigje, autoritetet ulën numrin e lejeve të punës së “vendit të tretë” në 6.500.

Firmat zvicerane tani janë gjithashtu të detyruara të dëshmojnë se nuk ka punëtorë zviceranë në dispozicion për të mbushur pozicionet para se të punësojë një kandidat të huaj, përcjell albinfo.ch.

Vitin e kaluar, Cyrihu, Gjeneva dhe Bazeli, tre kantone që tradicionalisht kanë një fuqi punëtore të madhe të huaj, bashkuan forcat për të nxitur qeverinë që të rrisë nivelet e lejeve.

Udhëheqësit kantonalë argumentuan se mirëqenia ekonomike dhe reputacioni i Zvicrës si një qendër globale për biznes dhe hulumtim u dëmtua nga kufizimet.

Protestat e tyre duket se janë dëgjuar. Vitin e ardhshëm do të lëshohen 4.500 leje qëndrimi, plus 4.000 leje B me një kohëzgjatje pesëvjeçare.

Numri i lejeve të qëndrimit afatshkurtër L, me kohëzgjatje prej tre deri në 12 muaj, do të shkurtohet me 500.

Qeveria do të mbajë në shtesë rezerva prej 1,000 lejeve B dhe do t’i dorëzojë ato në kantone sipas kërkesës.