Vala e ajrit të ftohtë të Arktikut kaplon Evropën

Moti i mirë i shtatorit së shpejti do të marrë fund dhe javën e ardhshme Evropa do të goditet nga një tallaz i ajrit të ftohtë nga Arktiku, kur temperaturat do të shënojnë rënie drastike.

Sipas portalit meteorologjik Severe Weather Europe, masa ajrore e Arktikut që do të përhapet në pjesën më të madhe të Evropës do të jetë të hënën ose të martën.

Depërtimi i parë dhe më i dobët i ajrit të ftohtë arrin këtë fundjavë, dhe e dyta, shumë intensive duhet të ndodhë të hënën ose të martën, ku masa e ajrit do të arrijë deri në jug të Mesdheut dhe madje Afrikën e Veriut.

Situata aktuale meteorologjike mbi Evropën do të fillojë të ndryshojë të premten, kur ajri i ftohtë i Arktikut fillon të shpërthejë në veri dhe në perëndim të kontinentit.

Ajri i ftohtë do të përhapet përtej frontit të ftohtë nga Atlantiku në Evropën qendrore, ndërsa ajri i ngrohtë do të shkojë në veri, në drejtim të Skandinavisë dhe në verilindje.

Mbi Atlantik së shpejti do të formohet një valë e re e ajrit të ftohtë, dhe pastaj do të krijojë një "kanal" në veri, i cili do të lejojë depërtimin e fuqishëm të ajrit të Arktikut në Evropën kontinentale.

Deri të martën do të jetë një valë e ajrit të ftohtë mbi të kontinentit për të zhvilluar, por gjithashtu do të zgjerojë frontin Arktik nëpër Evropën qendrore deri në Ballkan dhe Mesdhe.