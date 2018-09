Trump e quan të paligjshëm hetimin e prokurorit Mueller

Presidenti Donald Trump tha të dielën, pa cituar fakte, se hetimi kriminal që është duke u zhvilluar për mundësinë e lidhjeve të fushatës së tij elektorale të vitit 2016 me Rusinë, “nuk është i lejuar me ligj”.

Përmes një komenti në Twitter, udhëheqësi amerikan e cilësoi “të paligjshëm” hetimin e kryesuar nga Prokurori Special Robert Mueller, duke shtuar se ai “vazhdon të jetë në kërkim të një krimi”.

Por zoti Mueller u emërua nga Departamenti i Drejtësisë dhe gjykatësit kanë dhënë vendimin se hetimi është duke u kryer në mënyrë të ligjshme.

Trump mohoi të ketë patur bashkëpunim me Rusinë, duke thënë se këtë gjë e ka bërë rivalja e tij, ish Sekretarja e Shtetit Hillary Clinton. Ai e përshkroi ekipin ligjor të zotit Mueller si “17 demokratë të zemëruar…që përpiqen të gjejnë diçka, çfarëdo qoftë. Shumë keq për vendin.”

Por zoti Trump nuk komentoi në Twitterin e tij të së dielës lidhur me zhvillimin më të fundit të hetimit 16-mujor të prokurorit Mueller, pranimin e fajit të premten nga ish-menaxheri i fushatës elektorale,

Paul Manafort, për akuzat për korrupsion, si dhe për një deklaratë të prokurorëve se Manafort është duke bashkëpunuar me ta.

69-vjeçari Manafort, një lobist me eksperiencë i Uashingtonit, u gjet fajtor në muajin gusht lidhur me akuzat për mashtrime financiare dhe evazion fiskal nga një gjykatë e Virxhinas, pranë Uashingtonit dhe ai pranoi fajësinë për dy akuza për komplot.

Në rastin më të fundit, prokurorët ranë dakord ta lirojnë atë nga akuzat që lidhen me aktivitetin e tij si lobist për ish udhëheqësin ukrainas Viktor Yanukovych, para se ai të punonte për 5 muaj për fushatën e zotit Trump të vitit 2016. Ky vendim i prokurorëve u mor në këmbim të përgjigjes nga Manaforti “në mënyrë të plotë dhe me vërtetësi” ndaj pyetjeve lidhur me “të gjitha çështjet” për të cilat po zhvillon hetime ekipi i Prokurorit Special Mueller.

Por nuk dihet për publikun se çfarë informacioni mund t’i ofrojë Manafort zotit Mueller lidhur me fushatën e zotit Trump, edhe pse prokurorët e liruan atë nga disa akuza, pasi morën vesht paraprakisht përse ai do të fliste.

Manafort pati rol në një çështje të rëndësishme që është duke hetuar zoti Mueller: një takim në qershor të vitit 2016 në Kullën Trump në Nju Jork mes tij, djalit të madh të Presidentit, Donald Trump Jr., me një juriste që thuhet se ishte avokate për qeverinë ruse, që kishte ofruar të siguronte informacione inkriminuese për zonjën Clinton. Djali i Donald Trumpit tha se këto informacione ata nuk i kishin marrë dhe Presidenti Trump ka thënë se nuk ishte në dijeni të takimit në atë kohë.

Pasi Manafort pranoi fajësinë, avokati i zotit Trump, Rudy Giuliani, tha përmes një deklarate: "Edhe një herë, një hetim ka arritur në konkluzion me një pranim faji që nuk ka të bëjë aspak me Presidentin Trump, apo me fushtatën e tij. Arsyeja: Presidenti nuk ka bërë asgjë të keqe dhe Paul Manafort do të tregojë të vërtetën." Por pas disa minutash Giuliani e rishikoi deklaratën e tij, duke e hequr vlerësimin “Paul Manafort do të tregojë të vërtetën”.

Pasi Manafort u gjet fajtor për akuzat e gushtit, Trump tha se "kishte respekt të madh për atë burrë të guximshëm, sepse refuzoi të “dorëzohej” – pra që të trillonte, me qëllim që të arrinte një “marrëveshje” për çështjen e tij.

"Më vjen keq për Paul Manafortin dhe familjen e tij të mrekullueshme”, tha Trump.