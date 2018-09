Merkeli nuk takon Ivanovin në Shkup

Kancelarja gjermane Angela Merkel nuk do ta takojë presidentin George Ivanov, gjatë vizitës së saj në Shkup.

Ajo e ka bërë të ditur këtë vetë gjatë një konference për media në kryeqytetin e Maqedonisë.

Merkel tha se gjatë takimit me liderin e opozitës maqedonase Hristijan Mickoski do t’ia përcjellë të njëjtat porosi sikur kryeministrit Zoran Zaev në lidhje me referendumin e 30 shtatorit mbi emrin e vendit dhe hyrjen në NATO.

“Nuk do ta takoj presidentin, por do ta takoj liderin e opozitës. Atij do t’ia them atë që ia thash edhe kryeministrit Zoran Zaev, se të gjithë faktorët politik duhet të mbajnë përgjegjësi kur është në pyetje interesi nacional”, tha Merkel”.