Merkel, në prag të referendumit, viziton Maqedoninë

Kancelarja gjermane, Angela Merkel, do të qëndrojë të shtunën në Shkup, bëri të ditur zëdhënësi i saj, Steffen Seibert.

Vizitën e lideres më me ndikim të Evropës e konfirmoi edhe Qeveria e Maqedonisë.

Sipas agjencisë maqedonase të lajmeve MIA, Seibert tha se Merkel dëshiron të krijojë vetë përshtypjen për referendumin e emrit të Maqedonisë, që do të mbahet në fund të këtij muaji.

"Po punohet ende në program, por mund të them se kancelarja do të takohet me kryeministrin e Maqedonisë, Zoran Zaev", tha Seibert, për të shtuar se në fokus të takimit do të jenë "zhvillimet rajonale dhe temat dypalëshe".

Maqedonia, më 30 shtator, mban referendumin për marrëveshjen me Greqinë, e cila parasheh ndryshimin e emrit të saj në Maqedonia e Veriut.

Nëse referendumi është i suksesshëm, marrëveshja duhet të konfirmohet me ndryshime kushtetuese deri në fund të këtij viti.

Marrëveshja është kushti themelor për integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO.