Mercedes Sedan së shpejti në rrugët e Evropës

Videoja "spiun" sugjeron që Mercedes-Benz i ri kompakt së shpejti vjen në rrugët evropiane.

Mercedes A-Class Sedan ka pasur premierën këtë pranverë në Kinë, në një version të zgjeruar, i cili do të prodhohet dhe shitet ekskluzivisht në tregun kinez, transmeton KosovaPress.

Motorizimit në tregun kinez përfshin motorët vetëm benzinë dhe katër cilindra 1.33 litra motor në opsionet me 136 kuaj fuqi (100 kW) dhe 163 kuaj fuqi (120 kW), dhe më vonë do të jetë në dispozicion me katër cilindra 2.0 me 190 kuaj fuqi (140 kW).

Varianti evropian duhet të fitojë opsionin dizel të ngjashëm me hatchback ku, tani për tani, A 180d është i pajisur me motor 1.5 litra me katër cilindra zhvillon 116 kuaj fuqi.