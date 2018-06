Automobilistët kosovarë në fundjavë i rikthehen garës malore

Automobilistët e Kosovës do të vazhdojnë kampionatin me garën e disiplinës malore, e cila në këtë fundjavë mbahet në Zym, bëhet e ditur përmes një komunikate për media.

“Sipas kalendarit të FASK-ut, në radhë ka qenë gara në Prevallë, por për shkak të aktiviteteve të shumta në atë pjesë, është bërë një ndryshim në kalendar. Sidoqoftë, pas garave në auto sllallom, drift e karting, garuesit kthehen në shtigjet malore, në garën e dytë pas asaj që u mbajt në Grashticë”, thuhet në komunikatë, transmeton Koha.net.

Nuk ka asnjë dyshim se Zymi do të ketë festë automobilistike, duke marrë parasysh faktin që disa garues do të paraqiten me vetura të reja, investimet për të cilat kanë qenë shumë të mëdha.

“Të shtunën, prej orës 08:00-09:00 në program është paraqitja në garë, pastaj vijohet me verifikimin e dokumentacionit, me garues për të përfunduar me dy vozitjet provuese, ndërsa të dielën janë dy vozitjet zyrtare. Përveç FASK-ut dhe Auto Klubit Prizreni D&G si organizatorë, për mbarëvajtjen e garës do të asistojnë edhe Policia e Kosovës, Ndihma e Shpejtë dhe Brigada e Zjarrfikësve”, thuhet në komunikatë.

shkak të garës, në intervale të caktuara kohore do të ketë mbyllje të rrugës për veturat civile, por që FASK do të përpiqet që pritjet e tyre të jenë sa më të shkurtra.