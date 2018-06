Jeep ka njoftuar se deri në vitin 2022 do të nxjerrë në treg 9 modele të reja.

Marka do të prezantojë në vitet në vijim një SUV të ri, një Jeep Compass të rimodeluar dhe një Renegade të ri, transmeton tch.

Gjithashtu, Jeep-i ka bërë me dije se në 5 vitet e ardhshme modelet e makinave me naftë do të zëvendësohen me makina me benzinë dhe elektrike.