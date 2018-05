Audi zbulon disa foto ngacmuese të Q8 SUV të ri para debutimit zyrtar të tij

Lansimi zyrtar i Audi Q8 është vetëm një javë larg, por tani marka gjermane ka zbuluar disa fotografi ngacmuese të SUV më të ri të tyre.

Siç mund të vërehet nga këto foto, të lansuara nga AUDI të cilat janë më shumë si skica të kësaj veture, Q8 SUV i ri duket shumë më agresiv se sa modeli në të cilin ai edhe është i bazuar, Q7, transmeton koha.net.

Grili nga para duket me dizajn të familjarizuar me modelin e ri të Q7 por shumë më i madh, ndërsa dritat si nga para ashtu edhe nga pas janë më të holla që i jep një pamje shumë agresive të ngjashme me A8 e ri.

Audi Q8 SUV i ri do të ofrohet edhe si hibrid, i cili përdor motorin 3.0 litërsh TFSI me benzinë në bashkëpunim me një elektrik me bateri 17.9kWh nga litiumi, që prodhojnë 438 kuajfuqi.

Shpejtësinë nga 0 në 100kmh me këtë motor e arrin për 5.4 sekonda ndërsa atë maksimale 250 kilometra në orë.

Audi Q8 SUV i ri do të lansohet zyrtarisht më 5 qershor 2018.