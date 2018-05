Apple shndërron Volkswagen Transporter T6 në automobil autonom

Gjiganti amerikan arriti marrëveshje me prodhuesin gjerman për përdorimin e modelit Volkswagen Transporter T6 në testet për vozitjet autonome, shkruan New York Times.

Marrëveshja është pjesë e projektit “Titan”, të cilin Apple e lansoi para tri vjetësh me synim që të zhvillojë dhe prodhojë automobilat elektrikë autonomë, transmeton ksp.

Sipas marrëveshjes me Volkswagen, të dyja kompanitë me ndihmën e firmës italiane Italdesign së bashku do të kryejnë modifikimet e përbashkëta në modelin T6 Transporter, në mënyrë që kjo makinë të bëhet me motor elektrik.

Nga furgoni do të largohen shumë pjesë origjinale, përfshirë edhe tabelën e komandës dhe ulëset, në mënyrë që të bëhet vend për kompjuterë shtesë, sensorë dhe pako të madhe të baterive. VW Transporter T6 i modifikuar do të testohet në rrugët e Kalifornisë.