Mercedes GLA, CLA dhe B-Class – në version të ri Urban Style

Kompania prestigjioze gjermane, Mercedes, tani për modelet e saj aktuale GLA, CLA, CLA Shooting Brake dhe B-Class ofron versionin e ri UrbanStyle, për momentin vetëm në tregun gjerman.

Modelet UrbanStyle vijnë me pamje tërheqëse dhe me performancë të nivelit të veturave të kohës së tanishme, transmeton Koha.net.

Ndër të tjera, këto modele në version UrbanStyle karakterizohen me dritat e përparme LED, rrotat 18 ose 19-inç nga alumini, interier me ngjyrë të zezë në kontrast me qepje ngjyrë të bardhë, timonin multi-funksional prej lëkure, detajet nga fibra të karbonit, ekranin 8-inç, ulëset e përparme me nxehje, si dhe në dispozicion është paketa Night Package.

Sa i përket çmimit, B-Class UrbanStyle Edition kushton 31,755 euro, CLA UrbanStyle Edition është në dispozicion për 33,546 euro, CLA Shooting Brake UrbanStyle Edition për 34,141 euro, ndërsa GLA UrbanStyle Edition për 33,058 euro.