Jaguar XK i ri nuk do të arrijë para 2021-ës

Sipas revistës së njohur britanike, Autocar, Jaguar është duke shqyrtuar mundësinë që konsumatorëve t’u ofrojë modelin e ri Coupe 2+2 dhe nëse merr dritën e gjelbër, XK i ri do të prodhohej së bashku me gjeneratën e re të F-Type.

Këtë, po ashtu, e ka thënë edhe Hanno Kirner, kreu i strategjisë së prodhimit në JLR, i cili ka konfirmuar se në kompani po punohet për një familje të plotë të veturave sportive, transmeton Koha.net.

Jaguar XK nuk është duke u prodhuar që nga viti 2014, ndërsa pasardhësi i tij do të bazohej në versionin e modifikuar të platformës të cilën do ta përdorë F-Type i ri.

Gjithashtu, ky Coupe 2+2 i ri do të mund të vijë gamën e motorëve të Jaguar Ingenium, duke përfshirë motorin benzinë 2.0-litër Turbo me katër cilindra e kapacitet prej 300 kuajfuqi, si dhe motori me gjashtë cilindra në shumë versione. Natyrisht, nuk duhet përjashtuar as versionet R dhe SVR, ku ky i fundit do të mund të vinte me motor 5.0-litër V8 e 575 kuajfuqi.

Jaguar XK i ri nuk do të shfaqet para vitit 2021, ndërsa F-Type i ri pritet të shfaqet gjatë vitit të ardhshëm.