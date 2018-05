Opel Corsa GSi super sportiv që 207 km/h

Opel Corsa ka nxjerrë në treg një version të ri të makinës së saj sportive nën siglën GSi.

Ky mjet do të jetë një kënaqësi e vërtetë në guidë. Me një motor 4-cilindërsh benzinë, makina do të shkojë nga 0 në 100 km/h për 8,9 sekonda dhe do të ketë një shpejtësi maksimale prej 207 km/h, transmeton tch.

Inxhinierët kanë punuar shumë në manovrueshmërinë e Opel-it, duke optimizuar “sjelljen” e tij dhe duke bërë që edhe rrugët plot me kthesa të mos jenë të lodhshme.