Kia Sportage facelift e pamaskuar

Kia Motors është duke përgatitur versionin e ristilizuar të SUV-it të saj Sportage, këtë e konfirmojnë fotografitë e publikuara të modelit testues i pamaskuar.

Sportage facelift do të debutojë këtë vjeshtë dhe karakterizohet me dritat e përparme të reja, masën e ristilizuar dhe mbrojtësin e përparmë të ri, mbrojtësin e pasmë të ri, dritat e pasme me dizajn të ri, si dhe me rrotat e reja nga alumini, transmeton Koha.net.

Për interier, Kia ka zgjedhur ekran të ri infotainment dhe ndryshime të vogla në vrimat për ventilim.

Gjithashtu, Kia Motors paralajmëron motorin dizel EcoDynamics+ Mild Hybrid si dhe pritet të ketë edhe marsh të ri automatik.