Audi Q8 paralajmërohet me fotografinë e re

Audi është duke paralajmëruar sërish modelin e ri Q8, por këtë herë me fotografi të reja që tregojnë më shumë detaje të stilit.

Vetura e re e kompanisë gjermane do të ketë dizajn më “të rrumbullakët” se modeli aktual Q7.

Brenda Audi do të ofrojë teknologjinë më të re me tabelën digjitale të instrumenteve që zëvendëson atë tradicionale me butonë.

Q8 pritet të vijë me motor hibrid që kombinon motorin me djegie prej 3.0-litrash me një motor elektrik. Bashkë prodhojnë 438 kuajfuqi.

Modeli më i ri pritet të debutojë për pak javë.