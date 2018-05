Mercedes GLC spiunohet për herë të parë gjatë testimit

Mercedes GLC facelift është fotografuar gjatë testimit para se të dalë në shitje gjatë vitit të ardhshëm.

GLC i ri tani ka marr dizajnin e familjarizuar të modeleve të Mercedesit, me interier me teknologji të avancuar dhe version hibrid.

Nuk dihen edhe shumë detaje për GLC e ri, por pritet që ky model të ketë një varg të ri të motorëve që ofrohen me të, ashtu sikurse edhe versioni më i ri i C-Class-it.

Variantet tradicionale me naftë e benzinë të GLC-së do të vazhdojnë të ofrohen me motor 2.0 litërsh të prezantuar së fundi me C-Class.