A po përgatit Tesla makinën më të shpejtë në botë!

Për të arritur shpejtësinë prej 100 km në orë, një supermakine si Porsche Spyder do t’i nevojiteshin 2,8 sekonda; Për një Lamborghini 2,7 sekonda; Për një Bugatti Veyron do nevojiteshin 2,4, e po aq do t’i duheshin edhe një makine të rrallë si Koenigsegg. Por këto nuk janë asgjë para 2,1 sekondave që Tesla pretendon se makina e saj e re do të arrijë.

“Tesla Roadster” mund të arrijë një shpejtësi maksimale prej 400 km në orë, si edhe brenda 2,1 sekondave të arrijë shpejtësinë prej 100 km në orë, ashtu si asnjë makinë tjetër.

E nëse këto të dhëna do të rezultojnë të suksesshme, pa më të voglin dyshim ajo do të konsiderohet si makina më e shpejtë në botë, por ky nuk është avantazhi i vetëm i saj.

Si një prodhim i Teslas, synimi i së cilës është zhdukja e karburantit tradicional nga makinat, edhe ky model do të jetë me energji elektrike, e do të përshkruajë me një karikim 1000 km.

E kush nuk do ta donte një makinë të tillë, kur çmimi i porosisë për versionin bazë të saj është 43.000 euro.

Por fanatikët e makinave nuk do ta porosisnin kurrë atë, pasi për ta do të jetë versioni “Founders Series”, vetëm 1000 të tilla, porositë për të cilat kanë filluar që tani. Për një çmim “modest” prej 215 mijë euro.