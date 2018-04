“Bisha” në gjashtë rrota e Kahn Designit

Kompania e njohur britanike, Kahn Design, prezanton anëtarin e ri të familjes së saj Flying Huntsman.

Fjala është për “bishën” në gjashtë rrota i quajtur Kahn 6.2 V8 Flying Huntsman 6x6 Defender Double Cab Pick-up, i cili për dallim nga versioni standard ka edhe një palë rrota, boshtin e rrotave të zgjeruar, si dhe është më i gjerë, transmeton Koha.net.

Gjithashtu, ky model i ri vjen me eksterier me ngjyrë të zezë Santorini, maskën e përparme X-Lander, dritat e përparme Shadow Chrome, mbrojtësit anësor të zgjeruar, set të rrotave 18-inç me ngjyrë kuqezi mat dhe gomat Cooper, amortizatorët e modifikuar, sistemin e shkarkimit të gazrave nga çeliku, si dhe interier të modifikuar i cili përfshinë ulëset sportive GTB, timonin Kahn, pedalet e reja dhe tepihët e rinj, etj.

Sa i përket motorit, anëtari i ri i familjes Flying Huntsman vjen me motor 6.2-litër GM LS3 V8 me kapacitet prej 430 kuajfuqi dhe me marshin e GM-së automatik me gjashtë shpejtësi.