Faton Rama fitues i auto sllallomit në Prizren

Faton Rama është fitues i garës së parë në disiplinën auto sllallom, e cila në kuadër të Kampionatit të Kosovës në automobilizëm u mbajt në Prizren, transmeton Koha.net.

Anëtari i RC Prishtina, me veturën e tij Renault Clio, deri te fitorja arriti me kohën 03:08.447 minuta. Pas tij u rendit Alban Berisha i Prizreni D&G me Suzuki Swift, i cili në krahasim me fituesin u vonua për 02.657 sekonda, ndërsa podiumi i fituesve në plasmanin gjeneral u plotësua me anëtarin e Auto Klubit Kaçandolli PRT, i cili u vonua për 05.528 sekonda.

Gara në përgjithësi ka qenë mjaft atraktive dhe ka kaluar pa asnjë incident, ndërsa interesimi i garuesve, e po ashtu edhe i dashamirëve të auto sportit ka qenë mjaft i madh.

Rezultatet:

Klasa 2 (mbi 1200 - 1600 ccm) Grupi 1

1. Labinot Kolgeci (Citroen - Prizreni D&G) 03:53.045

2. Arion Balluku (Toyota - Prizreni D&G) +09.805

Klasa 3 (mbi 1600 ccm) Grupi 1

1. Jeton Qerimi (BMW - Gjilani) 03:25.860

2. Bashkim Memaj (Honda - Prizreni D&G) +09.206

3. Suhejb Vuqiterna (Honda - Rahoveci) +10.703

Klasa 6 (mbi 1600 ccm) Grupi 2

1. Valon Rexhepi (Seat - Eurogoma RT) 03:24.149

2. Tahir Rexhepi (Seat - DTM) +06.403

3. Kastriot Buqaj (Audi - Kaçandolli PRT) +20.614

Klasa 7 (deri 1200 ccm) Grupi 3

1. Kreshnik Mariqi (Yugo - Prizreni D&G) 03:14.279

2. Emin Sabir (Yugo - Prizreni D&G) +01.096

3. Halil Çereti (Yugo - Prizreni D&G) +01.663

Klasa 8 (mbi 1200-1600 ccm) Grupi 3

1. Alban Berisha (Suzuki - Prizreni D&G) 03:11.104

2. Leutrim Bytyqi (Peugeot - Ferizaj) +04.071

3. Rexhep Bytyqi (Honda - Ferizaj) +11.078

Klasa 9 (mbi 1600 ccm) Grupi 3

1. Faton Rama (Renault - RC Prishtina) 03:08.447

2. Valon Jaha (BMW - Kaçandolli PRT) +05.528

3. Besart Pruthi (Opel - Gjakova 137) +08.902

Plasmani gjeneral:

1. Faton Rama (Renault - RC Prishtina) 03:08.447 minuta

2. Alban Berisha (Suzuki - Prizreni D&G) +02.657

3. Valon Jaha (BMW - Kaçandolli PRT) +05.528

Plasmani ekipor:

1. Prizreni D&G 55 pikë

2. Kaçandolli PRT 37

3. Ferizaj 35