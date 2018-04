Lexus CT i ri vjen më 2020-ën, do të rivalizojë Tesla Model 3

Pasardhësi i Lexus CT 200h pritet të arrijë gjatë vitit 2020 dhe deri atëherë nga kjo fotografi jozyrtare mund të shohim se si e parasheh këtë model revista e njohur britanike “Auto Express”.

Tani për tani nuk ka shumë detaje, por dihet se modeli i ri do të bazohet në platformën e Toyotës TNGA (Toyota New Global Architecture), të cilën e përdorë edhe Toyota Auris i ri, transmeton Koha.net. Po ashtu, CT i ri do të jetë më i gjatë sesa modeli aktual, që nënkupton se do të ofrojë më shumë hapësirë në interier dhe bagazh.

Lexus CT i ri fillimisht do të jetë në dispozicion në version hibrid, në kombinim me motorin e ri benzinë 2.0-litër me katër cilindra.

Gjithashtu, thuhet se Lexus CT i ri do të ofrohet edhe në version tërësisht elektrik, si rival i Tesla Model 3.