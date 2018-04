Mercedes nuk do t’i përgjigjet Audi A1 dhe MINI

Prodhuesi gjerman do të përdorë mundësinë për platformën e re mekanike me rrotat e para aktive, e përdorur për zhvillimin e, kategorive të reja të vogla të automjeteve nën klasën Familja A, konfirmoi në një intervistë për Top Gear njeriu i parë i Mercedes, Dieter Cece.

Kjo do të thotë se Mercedes nuk do të ndjekë hapat e BMW, e cila ka zhvilluar një platformë për modele me rrotat e para aktive dhe të cilat, përveç kompanive kompakte bavareze përdorin edhe markë MINI, po ashtu në pronësi të BMW-së, transmeton ksp.

Megjithëse një prodhues tjetër premium nga Gjermania - Audi u ka ofruar klientëve të saj një model nën-kompakt (A1), ky automobil nuk do të ketë një konkurrent me një “yll të trefishtë” në kohën e duhur.

Vendimi për të mos konkurruar me modelet MINI apo Audi A1, sipas Cece, shpjegohet me faktin se kjo do të rrezikonte imazhin e markës dhe nuk do të sillte një fitim të konsiderueshëm për kompaninë.