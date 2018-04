Toyota Prius i ristilizuar vjen këtë vit

Që nga lansimi i tij para më shumë se dy dekadash, Toyota Prius nuk ka pasur kurrë një dizajn konvencional. Vetura është projektuar paraprakisht për t’u distancuar vizualisht nga oferta e tanishme e motorëve klasikë të benzinës ose naftës.

Në këtë mënyrë, prodhuesi japonez donte të tërhiqte vëmendjen e klientëve potencialë dhe të tregonte se ishte një veturë specifike, me një sistem revolucionar të vozitjes, transmeton ksp.

Edhe pse bukuria është në syrin e një vëzhguesi, mund të thuhet se disa versione të Priusit kanë qenë nga ana estetike më të suksesshme se të tjerët, dhe shumë besojnë se brezi i tanishëm 4 është një hap prapa në kuptimin e dizajnit.

Interesi për Toyota Prius ka rënë, sipas të dhënave nga tregu më i rëndësishëm në SHBA, një rënie prej 50 % në shitje në vitin 2012, kur ky model përjetoi kulmin e popullaritetit në atë vend. Analistët besojnë se Prius 4 duket shumë përgjegjës për këtë.

Nëse Toyota mund të ndryshojë ndjeshëm dizajnin e jashtëm të modelit aktual për të tërhequr më shumë konsumatorë, do të shohim së shpejti, pasi që një model i ristilizuar do të paraqitet deri në fund të vitit 2018.

Ky automobil do të jetë në shitje në 2019 dhe mediat japoneze parashikojnë se pas ridizajninit, Prius do të ngjajë me versionin aktual të modelit, i cili konsiderohet si një sukses elegant.

Fokusi do të jetë në pjesën e përparme dhe në pjesën e prapme të veturës, prandaj Prius do të ketë dritat e mjegullës së ridizajnuar për 2019, ndërkohë që një dritë e madhe e dritës vertikale LED duhet të zhduket nga pjesa e prapme e automjetit. Në vend të tyre, do të vendosen grupe të lehta me një pamje më të moderuar.

Sistemi i drejtimit nuk do të ndryshojë shumë dhe Toyota pritet të përmirësojë më tej ekonominë e motorit hibrid me 1.8 litra benzinë.