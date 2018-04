Chevrolet Bolti i ri vjen më 2025

Chevrolet Bolt i ri nuk do të nisë të prodhohet para janari të vitit 2025.

Kështu ka bërë të ditur kompania, e cila gjeneratën e parë të modelit të njohur Bolt e lansoi më 2016.

Modeli aktual Bolt kalon 238 milje me një mbushje të vetme, ndërsa me gjeneratën e dytë dhe teknologjinë e avancuar të baterive, Bolti do të kalojë 400 milje me një mbushje.

Që nga lansimi në dhjetor të vitit 2016, Bolt u bë vetura e parë “e lirë” (çmim rreth 30 mijë dollarë) elektrike në treg.